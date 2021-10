Le président indien Modi confirme sa participation à la COP26

Le bureau de M. Modi a déclaré que le sommet sur le climat serait une occasion clé pour "tracer la voie à suivre".

Des responsables ont indiqué que l'Inde, troisième émetteur de gaz à effet de serre derrière les États-Unis et la Chine, allait faire une nouvelle offre, sans toutefois donner de détails.

Plus de 120 dirigeants mondiaux sont attendus au plus grand sommet sur le climat depuis les négociations de Paris en 2015, les 1er et 2 novembre, mais le président chinois Xi Jinping et le président russe Vladimir Poutine brilleront par leur absence.

Les envoyés pour le climat des États-Unis, de l'Union européenne et des organisateurs britanniques du sommet se sont rendus à plusieurs reprises à New Delhi ces dernières semaines pour encourager le gouvernement Modi à faire davantage pour réduire les émissions de dioxyde de carbone.

M. Modi se rendra également au sommet du Groupe des 20 à Rome le week-end prochain, où la hausse des températures sera également une question clé, a déclaré son bureau dans un communiqué.

Selon l'Agence internationale de l'énergie, l'Inde produit aujourd'hui la même quantité de dioxyde de carbone que l'Union européenne, même si sa consommation par habitant est inférieure de deux tiers