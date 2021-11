L'Onu dépêche de l'aide vers Kaboul pour parer l'hiver

Le Haut-Commissariat pour les réfugiés (HCR), agence des Nations Unies, démarre une aide aérienne vers Kaboul alors que les températures plus froides arrivent.

Un premier avion a décollé mardi de Dubaï vers la capitale afghane avec une trentaine de tonnes d'assistance, a annoncé mardi l'agence onusienne à Genève. Deux autres appareils doivent suivre jeudi et dimanche, a dit à la presse une porte-parole qui a salué une avancée "significative" après un dispositif similaire dans d'autres villes afghanes. Les températures peuvent descendre jusqu'à -25°C dans la région dans les prochains mois. La situation est "urgente" et "préoccupante", affirme également la porte-parole.

De nombreux déplacés manquent d'infrastructures et celles et ceux qui ont pu regagner leur habitation ne sont pas prêts pour affronter la situation. Le HCR souhaite aider 500.000 personnes d'ici la fin de l'année, autant que depuis début janvier.

Il distribue une assistance en termes d'abris, de rations alimentaires, de matériel ou de liquidités pour les plus vulnérables. Outre les chargements aériens, l'aide est acheminée par voie terrestre et navale en Afghanistan et dans les États voisins. De son côté, l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a pu administrer récemment une première dose de vaccin contre le coronavirus à des dizaines de milliers d'Afghans.

Au total, plus de 3,5 millions de personnes sont déplacées à l'intérieur du pays. Le HCR s'attend à ce que jusqu'à 515.000 réfugiés s'ajoutent à ce chiffre dans les prochains mois après l'arrivée des talibans au pouvoir. Il appelle à nouveau la communauté internationale à financer davantage l'assistance pour l'Afghanistan.