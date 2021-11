La Chine reconfine des milliers d'étudiants suite à quelques cas de Covid

Depuis dimanche, des milliers d'étudiants sont confinés sur leurs campus de l'université de Zhuanghe, au nord-est de la Chine, nous apprend Bloomberg, sur base d'un article du journal chinois Dushikuaibao. Selon l'AFP, 10.000 étudiants seraient concernés.

Si les autorités de la ville ont pris cette décision, c'est parce que la localité de Dalian est confrontée depuis quelques jours à plusieurs cas de Covid. Elle est ainsi devenue l'épicentre de la quatrième vague à laquelle le pays est confronté. Le nombre de nouveaux cas est cependant très bas, comparé à ce que l'on peut voir dans d'autres pays du monde.Sur 89 nouveaux cas recensés à l'échelle nationale samedi, 61 venaient de cette région.

Depuis dimanche, les étudiants sont donc priés de rester dans leur logement et sont contraints de manger dans leur chambre, explique l'agence de presse AP. Les cours, eux, ont lieu à distance.

Des centaines d’étudiants ont également été transférés dans des hôtels pour observation.

Pour limiter au maximum les contaminations, les autorités de la ville ont par ailleurs demandé aux habitants de sortir le moins possible de chez eux et ont interrompu les activités jugées non essentielles.

Ce confinement est la preuve de la politique de tolérance zéro de la Chine à l’égard des nouveaux potentiels foyers de Covid.