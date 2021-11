Afghanistan: les talibans demandent aux TV de ne plus diffuser de séries avec des femmes

Au moins trois morts dans une explosion dans une mosquée dans l'est de l'Afghanistan

Au moins trois personnes ont été tuées et 15 blessées par une explosion vendredi dans une mosquée de la région de Nangarhar, dans l'est de l'Afghanistan, devenue l'épicentre de la récente vague de violences entre les talibans et leurs rivaux de l'organisation jihadiste Etat islamique.