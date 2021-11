Un étudiant condamné à mort pour avoir introduit une copie de "Squid Game" en Corée du Nord

Un étudiant nord coréen a été condamné à mort après avoir introduit et vendu des copies de la série sud-coréenne Squid Game.

Un étudiant nord-coréen a été condamné à mort pour avoir fait entrer une cope de la série Netflix Squid Game sur le territoire du pays. Le jeune homme est revenu de Chine avec la série sur une clé USB, qu'il a d'abord regardé avec un camarade de classe. Il a ensuite vendu des copies à diverses personnes dont plusieurs étudiants. Il a été interpellé par les services de surveillance et sera éxécuté au peloton.

Son arrestation serait survenue dans la province du nord Hamgyong. En Corée du Nord, une loi sur "l'élimination de la pensée et de la culture réactionnaires" prévoit une peine maximale de mort pour l'observation, la conservation ou la distribution de médias provenant de pays capitalistes, notamment de Corée du Sud et des États-Unis. L’école concernée fait toujours l’objet d’une fouille minutieuse par les autorités, et plusieurs professeurs auraient été punis.