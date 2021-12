Le gouvernement britannique a qualifié lundi de "tentative effroyable (...) d'étouffer l'opposition" la condamnation de l'ex-icône de la démocratie Aung San Suu Kyi à 4 ans de prison pour incitation aux troubles publics et violation des règles sanitaires liées au Covid.

"La condamnation d'Aung San Suu Kyi est une autre tentative effroyable du régime militaire de Birmanie d'étouffer l'opposition et de supprimer la liberté et la démocratie. Le Royaume-Uni appelle le régime à libérer les prisonniers politiques, à engager le dialogue et à permettre un retour à la démocratie", a déclaré dans un communiqué la ministre des Affaires étrangères Liz Truss.