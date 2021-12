Douze personnes sont également portées disparues, a annoncé mercredi un porte-parole des services de secours. Plusieurs dizaines d'habitants ont également été blessés lors de l'éruption survenue samedi tandis que plusieurs maisons ont été ensevelies sous les cendres. Plus de 4.000 personnes ont aussi été contraintes de quitter leur domicile et sont désormais hébergées dans des mosquées et des bâtiments gouvernementaux.

Le volcan de près de 3.700 mètres de haut est la montagne la plus élevée de Java et est situé dans le parc national Bromo-Tengger-Semeru. Le volcan est entré en éruption plusieurs fois depuis décembre de l'année dernière.

L'Indonésie est située sur la "ceinture de feu" du Pacifique où la rencontre des plaques continentales provoque une activité sismique élevée. L'archipel du sud-est asiatique compte près de 130 volcans actifs.