La Chine va continuer à "moderniser" son arsenal nucléaire

La Chine a affirmé mardi qu'elle continuerait à "moderniser son arsenal nucléaire pour des questions de fiabilité et de sécurité" et appelé Moscou et Washington à réduire leurs stocks d'armes après l'engagement lundi des cinq membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU à prévenir la propagation des armes atomiques.

"Les Etats-Unis et la Russie possèdent encore 90% des têtes nucléaires de la planète. Ils doivent réduire leur arsenal nucléaire de manière irréversible et juridiquement contraignante", a indiqué Fu Cong, directeur général du service de contrôle des armements au ministère chinois des Affaires étrangères.