Kazakhstan: les autorités ont chassé les manifestants de la principale place d'Almaty, plusieurs dizaines de morts à déplorer

Plus aucun manifestant ne se trouvait jeudi soir sur la place de la République, l'un des principaux lieux de la contestation, ont rapporté Tass et Ria Novosti.

Par ailleurs, les autorités ont repris le contrôle de la mairie et de la résidence présidentielle à Almaty, incendiées la veille par des émeutiers, ont ajouté les mêmes sources.

L'AFP n'était pas en mesure de vérifier ces affirmations de façon indépendante dans l'immédiat, les autorités kazakhes ayant fortement restreint l'accès à internet et au réseau téléphonique depuis mercredi.

Plus tôt jeudi, un correspondant de l'AFP à Almaty avait vu des badauds déambulant sur la place de la République et entendu des coups de feu provenant du quartier de la mairie.

Le Kazakhstan, plus grand pays d'Asie centrale, est secoué depuis plusieurs jours par un mouvement de contestation qui a débuté par des manifestations contre la hausse du prix du gaz, avant de laisser place à des émeutes chaotiques.

Les violences ont fait plusieurs dizaines de morts parmi les manifestants et les forces de l'ordre et plus d'un millier de blessés, selon les autorités.

Par ailleurs, environ 2.300 personnes ont été arrêtées en lien avec ces manifestations, rarissimes au Kazakhstan, a indiqué le ministère de l'Intérieur.

Appelés à l'aide par le président kazakh, Kassym-Jomart Tokaïev, la Russie et ses alliés de l'Organisation du traité de sécurité collective (OTSC) ont annoncé jeudi l'envoi du premier contingent d'une "force collective de maintien de la paix" au Kazakhstan pour "protéger" les bâtiments officiels et "stabiliser" la situation.

La situation au Kazakhstan, pays d'environ 19 millions d'habitants, riche en ressources naturelles, suscite la préoccupation de la communauté internationale.

L'ONU a ainsi appelé jeudi toutes les parties à "s'abstenir de toute violence" et Washington a réclamé au gouvernement kazakh une "solution pacifique".