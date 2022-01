Kazakhstan: le "père de la nation" dans le viseur du président

Fier d’avoir "rétabli l’ordre constitutionnel", le président kazakh Kassym-Jomart Tokaïev a nommé mardi un nouveau cabinet ministériel et annoncé le retrait imminent des troupes étrangères menées par la Russie, alors que ce vaste pays d’Asie centrale a été secoué la semaine dernière par des violences jamais vues depuis son indépendance en 1991. Elles ont fait des dizaines de morts et des centaines de blessés, et mené à l’arrestation de quelque 10 000 personnes.

Affirmant son autorité, M. Tokaïev a accusé son mentor et prédécesseur, Noursoultan Nazarbaïev, d'avoir favorisé l'émergence d'une "caste de riches" dominant cet État regorgeant d'hydrocarbures, une critique inédite à l'égard de celui qui détient le titre honorifique de "père de la nation".

Ancien dignitaire soviétique, M. Nazarbaïev s’était imposé comme l’homme fort du Kazakhstan nouvellement indépendant. En 2019, après trois décennies d’un règne autoritaire et marqué par une corruption endémique, il s’était retiré de la vie publique au profit de M. Tokaïev. L’ancien président avait toutefois conservé la tête du Conseil de sécurité, organe clé du pouvoir au Kazakhstan. Il s’était aussi construit un véritable culte de la personnalité en renommant la capitale Astana d’après son prénom, Noursoultan.

Fuite à l’étranger ?

Lors des troubles de début janvier cependant, l’ancien dirigeant de 81 ans a été ciblé par la colère populaire. Au moins une de ses statues a été mise à bas. M. Nazarbaïev a alors démissionné du Conseil de sécurité. Depuis, les rumeurs sur sa fuite à l’étranger se sont multipliées, mais les autorités kazakhes n’ont donné aucune information sur sa localisation, ou même sur son état de santé.

Au travers de déclarations contradictoires, les autorités kazakhes expliquent les émeutes urbaines par les actions de "forces terroristes", de surcroît "entraînées à l'étranger". Mais l'hypothèse d'une lutte interne entre plusieurs clans pourrait expliquer en partie les troubles et l'intervention militaire chapeautée par la Russie. Plusieurs fidèles du "père de la nation" ont ainsi été limogés ou ont été retrouvés morts. Et mardi, M. Tokaïev a annoncé qu'il prévoyait de mettre fin à un monopole privé très critiqué sur le recyclage des déchets, lié à la fille cadette de M. Nazarbaïev, Alia, 41 ans. S.G. (Avec AFP)