Afghanistan: l'ONU appelle à sévir contre les violations des droits des femmes

Afghanistan: les talibans tentent de plus en plus d'exclure les femmes de la vie publique

Les talibans au pouvoir en Afghanistan tentent d'exclure de plus en plus les femmes de la vie publique et ont institutionnalisé une discrimination et une violence "massive et systématique" envers ces dernières et les enfants, a déclaré lundi un groupe de 36 experts des droits de l'homme des Nations Unies (ONU).