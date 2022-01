L'épave d'un avion de l'armée américaine porté disparu pendant la Seconde Guerre mondiale a été localisée dans l'Himalaya en Inde, à la suite de périlleuses recherches qui ont coûté la vie à trois guides, 77 ans après le crash de l'appareil et la mort de ses 13 passagers.

L'épave d'un avion US de la Seconde Guerre mondiale retrouvé 77 ans après sa disparition

Le C-46 venait de Kunming, dans le sud de la Chine, quand il a été pris dans une tempête au-dessus d'une zone montagneuse de l'État indien d'Arunachal Pradesh en janvier 1945.

"On n'avait plus jamais entendu parler de cet avion. Il avait tout simplement disparu", a déclaré cette semaine à l'AFP l'Américain Clayton Kuhles, président-fondateur de l'organisation non gouvernementale MIA Recoveries, qui a conduit les recherches, commanditées par le fils de l'un des passagers.

M. Kuhles et son équipe de guides de l'ethnie locale Lisu ont été confrontés à des conditions extrêmes dans les montagnes, ayant dû parfois traverser des rivières aux eaux profondes et camper par des températures glaciales en haute altitude.

En septembre dernier, trois de ces guides sont morts d'hypothermie, dans la phase initiale de l'expédition, tandis qu'ils campaient en pleine tempête de neige.

Le mois dernier, l'équipe a finalement découvert l'épave de l'avion au sommet d'une montagne enneigée, où elle a pu être identifiée grâce à son numéro encore visible sur la queue de l'appareil.

Aucune dépouille de passagers n'y a été retrouvée.

M. Kuhles était missionné par Bill Scherer, fils d'un officier à bord de l'avion.

"Tout ce que je peux dire, c'est que je suis fou de joie, simplement de savoir où il se trouve. C'est à la fois triste mais joyeux", a confié M. Scherer à l'AFP par courriel depuis New York.

"J'ai grandi sans père. Je ne pense qu'à ma pauvre mère, à la réception du télégramme l'informant que son mari avait disparu et qu'elle se retrouvait seule avec moi, bébé de 13 mois", a-t-il ajouté.

Des centaines d'avions militaires américains ont disparu sur le théâtre des opérations en Inde, en Chine et en Birmanie pendant la Seconde Guerre mondiale.

Si les tirs hostiles des forces japonaises sont à l'origine de certaines pertes d'avions, selon M. Kuhles, la majorité s'est abîmée en affrontant la glace, des vents de la force d'un ouragan entre autres conditions météorologiques extrêmes.

Son organisation MIA Recoveries, spécialiste des recherches des avions de l'Armée de l'air américaine, a retrouvé depuis sa fondation début 2000, 26 avions disparus depuis des décennies, représentant 266 personnels inscrits sur la liste officielles des MIA (missing in action), selon son site internet.