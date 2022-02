Accueil International Asie Entre conseils en cybersécurité et briefing sur le contexte politique, la préparation des athlètes belges n'a pas été que sportive La préparation de la Team Belgium ne s'est pas limitée à l'aspect sportif. ©BELGA Sabine Verhest Journaliste



Quand on s'envole pour la Chine, mieux vaut ne pas partir complètement ignorant. C'est ce qu'a dû se dire le ministère des Affaires étrangères quand il a demandé à la Sûreté de l'État d'informer le Comité olympique et interfédéral belge sur les précautions à prendre pour se protéger dans le contexte chinois. "On leur a donné les conseils...