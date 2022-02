Les Européens boycottent un peu, beaucoup, pas du tout les JO de Pékin

Les États membres et les institutions de l'Union européenne doivent-ils mener un boycott diplomatique des Jeux olympiques d'hiver de Pékin, pour manifester leur désapprobation quant à la façon dont le régime chinois piétine les droits de l'homme ? Pour le Parlement européen, la réponse à la question va de soi. En juillet 2021, les eurodéputés avaient adopté à une large majorité (578 voix pour, 29 contre et 73 abstentions) une résolution condamnant le raid mené un mois plus tôt par la police de Hong Kong pour fermer le journal Apple Daily, ...