Les Rohingyas sont de retour à La Haye

L'Indonésie repousse des Rohingyas, renvoyant leur bateau vers la Malaisie

Un bateau avec une centaine de réfugiés rohingyas à bord a été empêché par la police d'accoster sur les côtes d'Indonésie et renvoyé vers la Malaisie voisine, ont indiqué les autorités indonésiennes mardi. La police qui s'est approchée de l'embarcation en bois endommagée transportant surtout des femmes et des enfants, n'a pas permis un débarquement, mais a fourni des vivres et de l'équipement à l'équipage pour qu'il gagne le pays voisin d'Asie du Sud-Est.