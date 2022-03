Toutes les écoles en Afghanistan rouvriront leurs portes mercredi aux garçons et aux filles, a indiqué mardi le ministère de l'Enseignement.

Les filles de plus de 12 ans de retour à l'école en Afghanistan mais sous conditions

Pour la première fois depuis la prise de pouvoir des talibans, l'été dernier, les filles de plus de 12 ans vont pouvoir retourner sur les bancs de l'école, mais sous certaines conditions. Garçons et filles seront ainsi scolarisés dans des bâtiments différents. Les écolières devront porter le hijab et ne recevront de leçons que par des enseignantes, a déclaré Aziz Ahmad Royan, porte-parole du ministère.

Dans les endroits où il n'est pas possible d'enseigner dans différents bâtiments par manque de locaux, les temps d'étude seront partagés entre garçons et filles.

Jusqu'à présent, les filles n'étaient autorisées à suivre que l'enseignement primaire. Les écoles secondaires n'étaient ouvertes aux filles que dans certaines provinces. Dans la plupart des endroits, dont la capitale Kaboul, elles étaient principalement cantonnées à leur domicile.

Sous la pression nationale et internationale, les talibans avaient promis de renvoyer les filles à l'école à la rentrée.

Lorsque les talibans étaient au pouvoir entre 1996 et 2001, les filles et les femmes étaient purement et simplement exclues de l'enseignement.