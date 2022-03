A Shanghai, pas de confinement en vue malgré un pic de Covid

"Si Shanghai, notre ville, s'arrêtait complètement, de nombreux cargos internationaux se retrouveraient dans la mer de Chine orientale", a déclaré Wu Fan, expert médical au sein du groupe de travail sur la pandémie de la ville. "Cela aurait un impact sur l'ensemble de l'économie nationale et sur l'économie mondiale."

Des millions de Chinois ont été soumis à des confinements locaux dans plusieurs villes du pays touchées par le virus, après que le variant Omicron a fait bondir le nombre de cas. Shanghai, où vivent 25 millions d'habitants, cherche cependant à minimiser les perturbations avec une approche plus ciblée, marquée par des confinements de 48 heures de certains quartiers.

Les responsables de Shanghai ont annoncé la distribution de kits de test antigènes rapides aux habitants. Dans le nord-est du pays, la province de Jilin a également déclaré samedi commencer à distribuer 500.000 auto-tests. Shanghai et Jilin sont actuellement les régions les plus durement touchées par l'épidémie.

La Chine a largement maîtrisé le coronavirus, apparu pour la première fois dans la ville de Wuhan fin 2019, grâce à une politique "zéro-covid" de mesures sanitaires draconiennes. Mais cette approche est de plus en plus remise en question pour son impact économique et la "fatigue pandémique" ressentie par la population.

Samedi, la Chine a enregistré 5.600 nouveaux cas domestiques confirmées, pour la plupart asymptomatiques.