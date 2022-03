Accueil International Asie En Inde, les fondamentalistes hindous à l’assaut de la culture Sorti le 11 mars, le film "The Kashmir Files" réécrit l’Histoire et cible les musulmans du pays. ©AFP Emmanuel Derville, correspondant à New Delhi

Jamais le Premier ministre indien n'avait encensé un film à ce point. "L'Histoire doit être replacée correctement dans son contexte. Les livres, la poésie et la littérature y contribuent, et le cinéma aussi a un rôle à jouer", a déclaré Narendra Modi le 15 mars en référence au film The Kashmir Files. Sorti en salle le 11 mars, le long-métrage...