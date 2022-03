Une professeure réprimande un étudiant qui n'a pas les moyens de s'acheter un ordinateur

Depuis quelques jours, une vidéo est devenue virale en Malaisie. On y voit une professeure donner un cours en ligne lorsque, soudain, elle remarque un étudiant connecté avec son smartphone plutôt que son ordinateur. Elle l'interpelle alors devant tout le monde en lui demandant pourquoi il n'a pas d'ordinateur. "Mon père n'a pas de travail, et ma mère est décédée", répond aussitôt l'étudiant dont le visage ne sera jamais montré, explique le journal Free Malaysia Today.

Une confidence qui n'a suscité aucune compassion de la part de l'enseignante. "Si vous avez une soeur et qu'elle a un bracelet en or, dites-lui de le vendre et de vous acheter un ordinateur. Vous ne pouvez pas apprendre correctement si vous n'avez pas d'ordinateur", a-t-elle poursuivi. "Je préférerais n'avoir que 5 vêtements. Un ordinateur ne coûte que 800RM. Quel est le problème?" Rappelons que le salaire moyen d'un employé malaysien est de 2.930RM, et que beaucoup gagnent moins. L'achat d'un ordinateur n'est donc pas facile pour tout le monde.

L'enseignante sanctionnée

Lorsque la vidéo du cours a été publiée sur les réseaux sociaux, elle a aussitôt suscité beaucoup de commentaires de la part d'internautes. La plupart étaient scandalisés par les remarques de la professeure, alors que d'autres disaient la connaître et l'apprécier. Alertée, une association étudiante a interpellé l'Universiti Teknologi Mara, indiquant que le comportement de l'enseignante était "inacceptable et arrogant".

Quelques heures plus tard, l'université a réagi en reconnaissant que la professeure avait fait des commentaires "sensibles" dans la vidéo. "Nous avons pris des mesures rapides et appropriées", a indiqué au journal la vice-doyenne Roziah Mohd Janor. Elle n'a toutefois pas précisé lesquelles. L'université en a profité pour rappeler qu'elle offrait de l'aide à ses étudiants qui n'avaient les moyens de s'acheter le matériel. "Nous avons des fonds pour les étudiants défavorisés", a-t-elle conclu.