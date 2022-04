Afghanistan: au moins 10 blessés dans une explosion à Kaboul

Afghanistan: réouverture des universités publiques, avec peu d'étudiantes

La plus grande université d'Afghanistan a rouvert samedi à Kaboul, six mois après la prise du pouvoir par les talibans, mais très peu d'étudiantes ont assisté aux cours et celles-ci étaient séparées des élèves masculins. Les universités publiques de six provinces avaient déjà rouvert le 2 février.