Crise au Sri Lanka: vers une pénurie de médicaments

La crise économique et politique plonge le pays dans l’inconnu.

Des semaines de coupures de courant et de graves pénuries de nourriture, de carburant et de produits pharmaceutiques ont plongé une grande partie des habitants dans la misère, alors que le Sri Lanka connaît sa pire récession depuis son indépendance en 1948.

L’Association médicale du Sri Lanka (SLMA) a expliqué dimanche que les hôpitaux du pays n’avaient plus accès aux équipements médicaux et aux médicaments vitaux importés.

Plusieurs établissements ont déjà suspendu des opérations de routine depuis le mois dernier parce qu'ils manquaient d'anesthésiques, et la SLMA a souligné que même les procédures d'urgence pourraient ne plus être possibles très bientôt. "Si les approvisionnements ne sont pas rétablis dans les jours qui viennent, les victimes seront bien plus nombreuses que celles de la pandémie", a souligné l'organisation de médecins.

La colère croissante de la population face à la crise économique donne lieu depuis samedi à de grandes manifestations appelant à la démission du président Rajapaksa. Des milliers de personnes ont bravé de fortes pluies devant le bureau du Président dans la capitale Colombo dimanche, pour le deuxième jour consécutif.

Le gouvernement cherche à obtenir un renflouement du Fonds monétaire international pour sortir le pays de la crise, alors que les prix des denrées alimentaires sont montés en flèche et que la monnaie locale a perdu un tiers de sa valeur au cours du mois dernier. La pandémie a torpillé les revenus vitaux du tourisme et les transferts de fonds des travailleurs vivant à l’étranger vers le pays.