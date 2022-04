Au Japon, des étudiants du supérieur font leur rentrée dans le métavers

Ils ont rencontré pour la première fois leurs condisciples via des avatars virtuels.

Lors de la rentrée scolaire, qui a lieu en avril au Japon, près de 3.800 étudiants du supérieur ont assisté à une journée d'accueil hors du commun. Ils ont en effet fait connaissance avec leurs camarades de classe... dans le métavers. Pour rappel, il s'agit d'une réalité virtuelle connectée dans laquelle on peut interagir à la fois avec les autres et avec son environnement.

Comme l'explique le Japan Today, à cause de la pandémie, plusieurs établissements ont préféré ne pas accueillir de grands groupes de jeunes en une fois. La NSG College League, qui regroupe 29 établissements de la préfecture de Niigata, a donc profité des possibilités offertes par le métavers pour organiser une rentrée virtuelle.

Le 8 avril dernier, chaque jeune, représenté par un avatar, a donc pu évoluer dans un décor virtuel et parler à ses futurs condisciples et professeurs, eux aussi présents via un avatar. Entre les différents discours, des vidéos d'accueil ont été diffusées, lors desquelles d'anciens étudiants donnaient des conseils aux nouveaux arrivants.

Histoire de marquer le coup, des célébrités japonaises ont été invitées, notamment Mukai Satoshi, un comédien apparu dans la saison 1 de "Last One Standing" sur Netflix.

Pour cette première, les parents étaient également invités à assister à la cérémonie retransmise sur YouTube. Selon la NSG College League, 1.200 curieux se sont connectés afin de découvrir à quoi ressemblait cette première journée hors normes. Si le métavers pose de nombreuses questions, il permet aussi aux étudiants du monde entier de se rapprocher. De quoi donner des idées à d'autres établissements lors de la prochaine rentrée académique ?