Les dirigeants des deux Corées ont échangé des lettres : que cela signifie-t-il pour l'avenir de leur relation ?

Ce geste inattendu intervient au moment où Séoul et ses alliés soupçonnent Pyongyang de se préparer à reprendre ses essais nucléaires après avoir procédé, depuis le début de l'année, à une série sans précédent de tests de missiles.

Le successeur de M. Moon, Yoon Suk-yeol, qui prendra ses fonctions le 10 mai, s'est engagé à adopter une ligne dure à l'égard de Pyongyang.

La "Maison Bleue", siège de la présidence à Séoul, a confirmé que les deux dirigeants ont échangé des lettres amicales, mais sans en révéler les détails.

M. Moon a rencontré M. Kim à trois reprises et a contribué aux pourparlers entre le leader nord-coréen Kim Jong Un et le président américain de l'époque, Donald Trump.

Depuis 2019, les négociations sont au point mort, en raison notamment de désaccords au sujet de l'allègement des sanctions et de ce que à quoi la Corée du Nord serait prête à renoncer en retour.

Depuis, Pyongyang a qualifié le président sud-coréen de "médiateur médiocre" et a détruit le bureau de liaison intercoréen situé sur son sol, un des symboles de la détente sur la péninsule qui avait été financé par Séoul.

En mars, pour la première fois depuis 2017, la Corée du Nord a procédé au lancement d'un missile balistique intercontinental (ICBM), rompant un moratoire qu'elle observait depuis 2017.

Vendredi, KCNA, l'agence de presse officielle nord-coréenne, a indiqué que M. Kim et M. Moon ont estimé que les relations intercoréennes se développeraient si les deux parties "accomplissaient, avec espoir, des efforts constants".

M. Kim a également déclaré que les sommets "historiques" avec M. Moon ont donné au peuple "de l'espoir pour l'avenir", a ajouté KCNA.

M. Kim "a apprécié les peines et les efforts déployés par Moon Jae In pour la grande cause de la nation jusqu'aux derniers jours de son mandat", a-t-elle souligné, précisant que cet échange de missives entre les deux hommes "témoigne de leur profonde confiance".