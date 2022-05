Coronavirus: Pékin renforce ses mesures de protection contre le coronavirus

Des mesures plus strictes de lutte contre l'épidémie de coronavirus ont été introduites dans la capitale chinoise, Pékin, alors qu'y débute une période de vacances.

Jusqu'au 4 mai au moins, les restaurants ne pourront proposer que des plats à emporter ou des livraisons à domicile, ont ainsi annoncé samedi les autorités locales.

Les magasins et les établissements publics de la ville ne sont autorisés à recevoir des clients que s'ils peuvent présenter un test PCR ne datant pas de plus de 48 heures. Dimanche, la Commission nationale de la santé a enregistré 59 infections à Pékin. Plus de 300 personnes ont été infectées lors de la dernière vague d'infection dans la capitale.

Plusieurs blocs résidentiels comptant des milliers d'habitants ont été bouclés depuis la fin du mois d'avril. Selon les médias, les autorités ont également mis en place un hôpital de campagne Covid d'environ 4.000 lits pour isoler les personnes asymptomatiques et légèrement infectées. La Chine suit une stratégie très stricte de zéro Covid. A la moindre épidémie, ils testent et isolent en masse. Cependant, cette tactique ne semble pas bien fonctionner contre le variant Omicron, plus contagieux