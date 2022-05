Quand le ciel d’une ville chinoise tourne au rouge sang

Comment expliquer cette étrange couleur qui a bâché une partie du ciel au de la ville portuaire de Zhoushan, en Chine ?

En quelques secondes, dans la nuit du samedi 7 mai, le ciel s'est enduit de cette couleur inhabituelle. De quoi provoquer le questionnement des badauds, qui ont dégainé smartphones et appareils photos pour filmer le phénomène. Incendie ? Attaque de missiles ? Ou autre chose d'encore moins explicable, comme des extraterrestres ? Le bureau de météorologie local a rapidement mis un terme aux hypothèses les plus farfelues. Comme le rapporte nos confères du Global Times, c'est à la réverbération de l'eau et à la diffusion de la lumière des bateaux de pêche que l'on doit cette chape rouge dans le ciel. "Lorsque les conditions météorologiques sont bonnes, l'eau dans l'atmosphère forme des aérosols qui réfractent et dispersent la lumière des bateaux de pêche et créent le ciel rouge vu par le public", précise le bureau météorologique.

Le phénomène n'a été observé que dans la ville portuaire de Zhonshan et nulle part ailleurs dans la région.