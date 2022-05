En Afghanistan, les femmes journalistes devront se couvrir le visage à la télévision

La mesure est définitive et non sujette à discussion, a ajouté la chaîne. Il n'y a pas eu d'annonce officielle. Désormais, seuls les yeux des femmes journalistes de télévision pourront être visibles, a expliqué un représentant des médias afghans à l'agence de presse allemande DPA. Un autre explique que les femmes pourraient se couvrir le nez et la bouche avec un masque médical. Des photos de présentatrices portant des foulards et des masques ont circulé sur les réseaux sociaux jeudi.

Depuis leur retour au pouvoir, les talibans ont imposé des règles de plus en plus strictes à la vie publique. Début mai, ils ont ordonné que les femmes se voilent en public. Le chadori - une burqa de la tête aux pieds - est la meilleure forme de voile islamique, ont-ils alors déclaré.

Le voile intégral, qui en Afghanistan est souvent bleu et quadrillé sur le champ de vision, était déjà obligatoire pour les femmes sous le régime taliban jusqu'à l'invasion des troupes occidentales en 2001.