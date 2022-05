La cheffe des droits de l'homme de l'ONU en Chine ce lundi, se rendra dans le Xinjiang

Michelle Bachelet, la Haute commissaire de l'ONU chargée des droits de l'homme, sera en Chine à partir de lundi et visitera notamment la région autonome du Xinjiang, où Pékin est accusé de persécuter la minorité ouïghoure.

"Durant sa visite, la Haut commissaire va rencontrer un certain nombre de hauts responsables nationaux et locaux", souligne un communiqué de ses services, qui précise qu'elle se rendra à Canton mais aussi au Xinjiang à Kashgar et Urumqi, la capitale régionale.