Le jeu ingénieux d'un étudiant encourage les gens à ramasser les déchets dans la rue

Yuto Kitamura, un étudiant japonais de 19 ans, a eu l'idée de créer un jeu pour smartphone afin d'encourager les gens à ramasser les déchets dispersés dans les espaces publics, expliquent plusieurs médias japonais.

Pour ce faire, il s'est basé sur le célèbre jeu TV "Run for Money". Ce jeu, inconnu chez nous, connaît son petit succès au Japon. Le principe? Des participants doivent jouer à un jeu de cache-cache géant afin d'échapper à des "chasseurs". Plus ils parviennent à rester cachés longtemps, plus ils gagnent d'argent à la fin. Tout au long de l'émission, ils peuvent remplir des missions afin de gagner de l'argent en plus. Dans l'application de l'étudiant, nommée "Seisochu", le principe est à peu près le même, sauf que les participants doivent ramasser des déchets, ce qui leur permet de gagner des points.

En bref, les participants gagnent plus ou moins de points, en fonction du poids et du type d'objets collectés. Comme dans le jeu TV, ils ont un temps limité pour collecter le plus de déchets possibles. Ils peuvent aussi remplir des missions pour gagner des points en plus. L'étudiant précise que des "chasseurs" peuvent entrer en jeu pour confisquer une partie des déchets collectés (et ainsi faire redescendre leur nombre de points). Le gagnant est celui qui a le plus de points à la fin du temps. Il peut se jouer entre amis ou entre inconnus.

Alerter sur la pollution

À l'heure actuelle, 1.000 personnes ont déjà participé au jeu, organisé à Tokyo mais aussi dans la ville de Nagano, au centre du Japon. À terme, il est prévu que le jeu arrive dans d'autres villes japonaises.

"J'espère que les participants en apprendront plus sur les problèmes environnementaux tout en s'amusant", a expliqué l'étudiant.

Lui-même prend régulièrement de son temps pour nettoyer les déchets dans les rues et sur les plages. Il a pris conscience des problèmes de pollution après avoir vu des reportages sur le sujet. Grâce à cette initiative, l'étudiant espère faire changer les comportements, au Japon mais aussi ailleurs.