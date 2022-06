Cet étudiant a remporté le plus grand concours de codage du monde

Depuis 10 ans, Tata Consultancy Services, une entreprise indienne de services informatiques, organise un grand concours de codage. Si une grande partie des participants sont Indiens, tous les étudiants en informatique du monde peuvent s'inscrire, peu importe leur pays. Cette année, plus de 100.000 jeunes issus de 87 pays ont tenté leur chance, ce qui fait de ce concours, le plus grand du monde ayant trait à la programmation.

Au terme des différentes épreuves, c'est finalement Kalash Gupta, étudiant à la IIT Delhi (Inde) qui a été déclaré vainqueur, a déclaré le média indien India Education Diary. Il a remporté la somme de 10.000 dollars. Le deuxième et le troisième ont respectivement gagné 7.000 et 3.000 dollars. Tous se sont vu proposer un stage dans l'entreprise.

"Quand j'ai commencé le concours, je n'aurais jamais pensé que je serais même dans le top 3. C'était une belle expérience", a déclaré le vainqueur.

Les étudiants en informatique se sont affrontés en ligne sur des problèmes de programmation. A chaque fois, ils avaient un temps limité pour fournir une réponse au problème et ce, en utilisant le langage informatique de leur choix. "Au début, je n'étais pas confiant, car j'ai mis plus de temps que prévu pour résoudre le premier problème. Mais au fur et à mesure que je progressais, j'ai gagné en confiance et j'étais convaincu que je serais dans le top 3", a conclu, ravi, l'étudiant.