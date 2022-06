Des dizaines de morts dans le sud de l'Asie en raison des pluies de mousson

Plus de cent morts en Inde et au Népal dans des inondations et glissements de terrain

Plus de 100 personnes sont mortes après plusieurs jours d'inondations massives et de glissements de terrain dévastateurs qui ont emporté des routes et des maisons en Inde et au Népal, ont annoncé mercredi les autorités, et des dizaines d'autres sont portées disparues.