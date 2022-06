Au Népal, le choix difficile des fermiers "haruwa-charuwa": "Honnêtement, qui souhaite être l’esclave d’un homme riche?"

"Je travaille environ dix heures par jour dans les champs. Les revenus varient, mais, en moyenne, je gagne environ 7 000 roupies par mois (52 euros), dont la majorité n'est pas payée en espèces, mais en riz", révèle Sita Kumari Pasman, une poignée de son salaire en nature en main. Veuve de 32 ans, elle travaille comme fermière haruwa-charuwa, un système d'asservissement de la main-d'œuvre, pour survivre depuis le décès de son mari en 2016.

Employé comme gardien de parking sur le chantier de l'un des huit stades de la Coupe du monde de football 2022 au Qatar, Anil Kumar Pasman a trouvé la mort à 29 ans, écrasé par un véhicule de chantier, alors qu'il était au téléphone avec sa femme. "Nous échangions quelques mots, puis la ligne s'est coupée soudainement. Je me suis dit qu'il n'avait plus de crédit et je suis retournée vaquer à mes occupations", confie-t-elle. "Plus tard, j'apprendrai ce qui s'est passé. Lorsque nous étions au téléphone, mon mari se tenait à côté du camion-citerne qui apportait de l'eau pour les employés. Nous discutions et il n'a pas fait attention. Le conducteur ne l'a pas vu et lui a roulé dessus…"

Si la migration compte son lot d'horreurs, elle n'en constitue pas moins une opportunité attractive lorsque les rations de riz ne suffisent plus. Selon une étude sur le travail forcé dans le secteur agricole népalais, publiée en 2013 par l'Organisation internationale du travail (OIT), l'insécurité alimentaire frappe 96 % des foyers haruwa-charuwa ("qui laboure la terre - qui garde le bétail"). Hors du regard des touristes, pour qui le Népal est avant tout synonyme de cimes himalayennes, le système d'asservissement de la main-d'œuvre gangrène les vastes plaines agricoles le long de la frontière indo-népalaise.

Le piège de la dette

"Nous sommes comme les serfs médiévaux au service d'un roi. Notre rôle dans la vie est d'être serviteurs d'hommes riches qui possèdent de vastes terres mais ne peuvent les cultiver eux-mêmes", résume Raj Kumar Mahato, autrefois fermier haruwa-charuwa. Aujourd'hui affranchi du système, l'homme de 37 ans combat l'outil aux mains des propriétaires terriens nés dans les castes les plus élevées pour asservir, via le piège de la dette, les villageois dalits, la plus basse des castes hindoues.

"Ma famille est le plus grand propriétaire terrien de Mahanaur, alors nous invitons les villageois à travailler dans nos champs. La moitié des trente familles qui vivent ici travaillent pour nous", explique Amjad Ansari Arnama, 35 ans. "Nous offrons aux agriculteurs de petits salaires journaliers et des prêts à un taux d'intérêt mensuel de 3 % pour acheter les semences et les outils dont ils ont besoin pour cultiver la terre. Après la récolte, nous prenons 50 % de la production et ils gardent le reste", ajoute le riche propriétaire terrien de son village près de la frontière indienne.

En échange de son labeur, le paysan haruwa-charuwa reçoit, en fonction des préférences du propriétaire terrien, une compensation minimale sous la forme d'un salaire journalier inférieur au salaire mensuel minimal en vigueur (13 450 roupies népalaises, soit 101 euros), d'un paiement annuel en espèces, en kilogrammes de riz ou encore, et c'est là où la servitude réside, en échange de l'annulation d'une dette. Les taux d'intérêt prohibitifs contraignent les fermiers à travailler docilement des années, voire des générations, durant, dans la vaine tentative de rembourser la dette.

Migrer pour échapper à la servitude

"Rien de tout cela n'est légal, c'est un système informel. Nous aspirons tous à être libres car, honnêtement, qui souhaite être l'esclave d'un homme riche ?" commente Raj Kumar Mahato. Si la loi népalaise de 2002 sur l'interdiction du travail en servitude stipule que "personne ne peut maintenir ou employer une personne en tant que travailleur asservi", dans les faits, "certaines personnes et communautés boycottent les réglementations gouvernementales pour forcer les gens à travailler", reconnaît, amer, Gokarna Bista, ancien ministre népalais du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale.

Prisonniers des griffes de la servitude, les paysans haruwa-charuwa tentent de s'en extirper en migrant vers la Malaisie ou les pays du Golfe, où la demande en main-d'œuvre peu qualifiée est pantagruélique. Mais s'affranchir de son maître se fait une fois encore à crédit. En effet, chaque départ à l'étranger est facturé plusieurs centaines, voire milliers, d'euros de frais de recrutement par les agences de migration népalaises, en violation de la réglementation locale limitant depuis 2015 ces derniers à 10 000 roupies (75 euros).

Trop pauvres pour payer les sommes exigées, les fermiers haruwa-charuwa en partance pour les pays du Golfe se tournent vers les mêmes propriétaires terriens qui les asservissent pour contracter un prêt à 3 % de taux d'intérêt mensuel, parfois avec le travail d'un membre de la famille comme caution. L'obligation d'envoyer leurs salaires au pays chaque mois pour payer les échéances n'est pas sans conséquences. Bien qu'à des milliers de kilomètres du Népal, les paysans haruwa-charuwa demeurent sous le joug de leur maître et forcés au silence face à de possibles conditions de travail abusives dans le pays de destination, y compris sur les chantiers de la Coupe du monde 2022. En effet, rentrer au pays n'est pas une option tant que les six à douze mois de labeur nécessaires au remboursement du prêt ne se sont pas écoulés.

Les pays du Golfe sont tristement célèbres pour l'exploitation systématique des travailleurs migrants, selon l'ONG Amnesty International. De plus, les paysans haruwa-charuwa, peu instruits (seuls 8 % d'entre eux ont terminé leurs études primaires), sont vulnérables aux risques d'accident du travail sur les chantiers de construction. "Les travailleurs népalais arrivent dans les grandes villes du Golfe sans formation préalable ou expérience de la vie là-bas. Certains meurent, frappés par la chute d'objets ou en essayant de monter sur de hauts échafaudages sans porter d'équipement de protection. De telles situations auraient pu être évitées", regrette Narad Nath Bharadwaj, ambassadeur du Népal au Qatar de 2019 à 2021. Le jeu en vaut néanmoins la chandelle. "L'ouverture des possibilités d'emploi à l'étranger" contribue, selon l'OIT, dans une modeste mesure, à l'érosion du système haruwa-charuwa.

"Où est le gouvernement ? Absent !"

Comme pour se dédouaner de tirer profit du système haruwa-charuwa, Amjad Ansari Arnama, le propriétaire terrien de Mahanaur, accuse les dirigeants népalais de mensonge. "Les leaders maoïstes ont accédé aux plus hautes sphères du gouvernement au nom des pauvres gens, puis ils les ont oubliés. Ils ne se soucient tout simplement plus de leur sort", commente-t-il. L'insurrection maoïste a en effet renversé la monarchie népalaise en 2006 aux termes de dix ans de guerre civile sur fond de promesse d'instaurer un nouvel ordre social. "Où est le gouvernement ? Absent ! Notre famille, elle, fournit des emplois aux communautés locales. Je me sens fier ; nous jouons un rôle social important", enchérit-il, omettant de préciser la nature des emplois offerts par sa famille. La relation contractuelle entre les propriétaires terriens et les paysans prend diverses formes, note l'OIT, allant de l'absence totale de contrat à des accords écrits ou oraux qui proscrivent tout changement d'employeur tant que le travail n'est pas achevé.

Les pays du Golfe en position de force

"Personnellement, je préfère être un esclave ici pour n'importe quel riche propriétaire terrien plutôt que d'émigrer à l'étranger. Au moins, je mourrai au Népal, entouré de ma communauté et des gens que j'aime", s'exclame Rajendra Mochi, un fermier qui a toujours refusé de céder à la tentation du départ vers la péninsule arabique. "Si notre gouvernement offrait des possibilités d'emploi ici, nous n'irions pas dans le Golfe pour travailler sous une chaleur torride, au risque d'être victimes d'employeurs sans scrupules", ajoute-t-il.

Conscients des réalités qui poussent sur les routes de la migration, les pays du Golfe se savent en position de force dans les négociations bilatérales. "Dans le cas où un pays refuserait de leur fournir de la main-d'œuvre, ils pourraient trouver des travailleurs dans un autre pays. Je pense que c'est leur stratégie pour servir leurs intérêts", résume Narad Nath Bharadwaj.

>>> Le journaliste népalais Ramu Sapkota a contribué à ce reportage.