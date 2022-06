La réforme du recrutement militaire accentue le désarroi de la jeunesse indienne

Aman Malik n'a aucun doute sur ce qu'il veut faire dans la vie : ce sera soldat. Inutile de l'écouter pour saisir sa motivation. Son maillot de sport arbore un fantassin en béret rouge et fusil d'assaut au poing. "Ici, je n'ai pas beaucoup d'options de carrière. Les emplois sont rares alors que l'armée recrute. Je suis prêt à être envoyé n'importe où", assure-t-il, entouré d'une cinquantaine de camarades qui s'entraînent avec lui au stade Rajiv Gandhi de Rohtak, un district à deux heures de route de Delhi. Plus de trois millions de jeunes se présentent au concours d'entrée chaque année. À peine 2 % sont admis. Aman Malik et ses compagnons ne laissent rien au hasard. Tous se sont inscrits dans un centre de coaching privé, à deux pas du stade, où ils sont pris en main par deux anciens militaires.

Mais leur chance d’enfiler l’uniforme a pris un sérieux coup le 14 juin. Le gouvernement de Narendra Modi a imposé une réforme du recrutement baptisée Agnipath qui entre en vigueur en juillet. Auparavant, les soldats pouvaient rester entre dix et vingt ans dans l’armée, puis jouir d’une pension et d’une assurance santé. Désormais, ceux qui réussissent le concours auront un contrat de quatre ans, à l’issue duquel seul un quart sera retenu. Les autres devront se reconvertir. Le pouvoir central veut tarir le recrutement afin d’économiser sur les soldes, les pensions et financer la modernisation des équipements.

Réduire la contestation au silence

Cette perspective ne poserait pas de problème aux candidats si l'économie créait assez d'emplois pour les 12 millions d'Indiens qui arrivent chaque année sur le marché du travail. À Rohtak, on connaît la difficulté des vétérans à décrocher un poste. Ce district de l'État de l'Haryana, à l'ouest de Delhi, compte l'une des plus fortes concentrations d'anciens militaires du pays. "Les soldats ont toutes les peines du monde à se reconvertir. Notre instructeur a été militaire durant près de 20 ans. S'il nous coache, c'est parce que le secteur privé n'a pas voulu de lui après son départ de l'armée", peste Subana, un élève de 19 ans. Le taux de chômage atteint 7 % en Inde, un chiffre qui masque une crise sociale : faute de trouver un emploi, des millions d'hommes et de femmes renoncent à chercher. L'Inde affiche un taux de participation au marché du travail de 46 %, selon la Banque mondiale, l'un des plus faibles au monde.

Le gouvernement rétorque que l'armée donnera, au cours de ces quatre années, des compétences qui rendront les soldats attractifs pour les entreprises. Mais le contenu des formations n'a pas été publié. "Si on réussit le concours, mais que notre contrat n'est pas renouvelé, on ne sera bons qu'à devenir des vigiles", pointe Aman Malik.

Les manifestations contre Agnipath se sont multipliées dans le Nord et l’Est, mais aussi dans quelques régions du Sud comme le Telangana où les affrontements avec la police ont fait un mort le 17 juin. Des jeunes en colère ont incendié des trains et bloqué des autoroutes au Bihar et dans l’Uttar Pradesh. À Rohtak, les candidats aussi sont descendus dans la rue.

Pour réduire la contestation au silence, le parti de Modi, le BJP, et l'appareil d'État travaillent main dans la main. "Les représentants locaux du BJP ont menacé de lancer une procédure judiciaire contre moi si mes étudiants manifestaient. Ils m'ont dit qu'ils feraient fermer mon centre", explique le directeur d'une agence de préparation au concours de Rohtak. Dans l'Uttar Pradesh, la police a ordonné aux sociétés de coaching d'interdire à leurs étudiants de protester sous peine de fermeture. Et les forces de l'ordre ont jeté en prison près d'un millier de manifestants au Bihar. L'armée a aussi indiqué que les protestataires seraient interdits de se présenter au concours. Les candidats devront fournir une attestation de la police.

Ascension sociale

Aman Malik et ses camarades refusent de baisser les bras. La quasi-totalité d'entre eux sont des fils de petits paysans. Intégrer l'armée, c'est une question d'honneur, une aspiration à gravir l'échelle sociale. "Devenir soldat, ça représente quelque chose d'important. C'est notre izzat qui est en jeu (l'honneur, une notion capitale parmi les basses castes et les classes populaires, NdlR). C'est prestigieux. Au village, quand un militaire passe, les autres le saluent en soldat", observe Sangrah. Leurs parents déboursent 8 000 roupies (100 euros) par mois pour leur préparation, un sacrifice financier pour ces familles d'agriculteurs pauvres.

Malgré cela, le gouvernement Modi ne cache pas son mépris envers les manifestants, les présentant comme des paresseux obsédés par la sécurité de l'emploi. "Les jeunes doivent comprendre une chose : si vous voulez rentrer dans l'armée, […] vous ne venez pas pour un pique-nique. Être soldat, ce n'est pas un emploi de fonctionnaire où vous arrivez le matin et où vous repartez aussitôt pour faire un deuxième travail et toucher un second salaire", a lancé le général Vijay Kumar Singh, ministre d'État pour les transports le 17 juin. Et "si vous avez dépassé l'âge limite et que vous n'avez pas pu vous présenter à cause du Covid [qui a gelé le recrutement pendant deux ans, NdlR], tant pis pour vous".