Attaque par balle contre Shinzo Abe: les Etats-Unis "profondément préoccupés", Charles Michel "choqué et attristé"

Les États-Unis sont "profondément préoccupés" par l'attaque par balle contre l'ancien Premier ministre japonais Shinzo Abe, a déclaré vendredi le secrétaire d'État américain Antony Blinken. "C'est un moment très, très triste", a dit M. Blinken aux journalistes lors d'une réunion du G20 à Bali, affirmant que les États-Unis étaient "profondément tristes et profondément préoccupés".

"Nous ne connaissons pas son état de santé", a ajouté M. Blinken. "Nos pensées, nos prières sont avec lui, avec sa famille, avec le peuple japonais".

M. Blinken s'exprimait au début d'une réunion avec la ministre indonésienne des Affaires étrangères, Retno Marsudi, qui préside les discussions du G20.

Cette dernière a souhaité "transmettre nos plus profondes condoléances et nos prières pour le prompt rétablissement de l'ancien Premier ministre".

Le président du Conseil européen Charles Michel s'est dit quant à lui "choqué et attristé par l'attaque lâche" contre Shinzo Abe, qu'il a décrit comme un "véritable ami, farouche défenseur de l'ordre multilatéral et des valeurs démocratiques". "L'UE est aux côtés du peuple du Japon et (du Premier ministre) Fumio Kishida en ces temps difficiles. Profondes condoléances à sa famille", a écrit M. Michel sur Twitter.

Le Premier ministre britannique Boris Johnson s'est dit vendredi "consterné et attristé" après l'attaque "abjecte" par balle contre l'ex-Premier ministre japonais Shinzo Abe.

"Je suis consterné et attristé d'apprendre l'attaque abjecte contre Shinzo Abe. Mes pensées vont vers sa famille et ses proches", a tweeté le Premier ministre démissionnaire.

A noter que le Premier ministre indien Modi a également réagi et s'est dit "profondément bouleversé" par l'attaque contre l'ex-Premier ministre japonais, un "ami cher". "Nos pensées et nos prières sont avec lui, sa famille et le peuple japonais", a ajouté le Premier ministre indien.