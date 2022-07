Au Sri Lanka, la révolution en marche : "Beaucoup de politiciens voient le sol se dérober sous leurs pieds"

La patience des Sri-Lankais a fini par s’éteindre. Après des mois de pénuries de gaz et d’électricité, après des heures interminables à attendre, parfois jusqu’à la mort, devant les stations-service pour quelques litres d’essence, la population a laissé éclater son ras-le-bol. Samedi, des centaines de milliers d’hommes, de femmes, d’enfants ont pris d’assaut le palais présidentiel. Les forces de sécurité ont tenté de les arrêter avec du gaz lacrymogène et des matraques. Quelques tirs ont retenti. Pas longtemps. Policiers et soldats ont lâché le président Gotabaya Rajapaksa dont les manifestants demandent la démission depuis plus de trois mois.

La foule a pris possession du palais : elle a sauté dans la piscine, dansé sur la grande table d’une salle de réception, joué du piano, organisé une parodie de négociations avec le FMI… Une manière d’évacuer la tension des derniers mois. La Banque centrale a épuisé ses réserves de change au début de l’année. L’île n’a plus les moyens d’importer du carburant, du gaz, des médicaments et certains aliments de base. L’économie est paralysée, le niveau de vie s’est effondré. À Colombo, on ne circule plus qu’à vélo.

©AFP

©AP

La résidence du Premier ministre n'a pas eu droit au même traitement. Les manifestants l'ont incendiée samedi, déchargeant leur colère sur un pouvoir insensible à leurs souffrances. "Le président n'a manifesté que dureté et indifférence, alors que beaucoup de gens ne mangent qu'un repas par jour. Pendant la dernière session parlementaire, il rigolait avec le Premier ministre", peste Birendra, un étudiant d'une vingtaine d'années qui a rejoint le mouvement anti-Gotabaya à ses débuts.

Une foule imprévisible

La marée humaine qui a englouti le palais présidentiel et celui du Premier ministre est venue des régions du sud et du centre. Grimpant à bord des bus et des trains encore en service, elle a fait corps avec les manifestants qui occupent le pavé dans la capitale. Cette foule imprévisible terrifie désormais la classe politique.

Le président Gotabaya Rajapaksa se serait réfugié à bord d'une frégate de la Marine sri-lankaise qui croise au large du port d'Hambantota, près de la côte sud. "Beaucoup de politiciens voient le sol se dérober sous leurs pieds. Certains ont eu leurs maisons incendiées pendant les violences du 9 mai. Ils ont peur parce que l'armée et la police ne les protègent plus", constate un observateur étranger. Le pays n'a pas basculé dans l'anarchie. Il n'y a pas eu de pillage. En dépit des événements de samedi, la plupart des rues de la capitale étaient paisibles ce week-end. Pour combien de temps ?

Une phase d’incertitude politique

La prise du palais présidentiel, conjuguée à la démission du frère de Gotabaya, Mahinda Rajapaksa, du poste de Premier ministre le 9 mai, marque la fin d'un cycle et un tournant dans l'histoire nationale. À eux deux, ils ont gouverné le Sri Lanka pendant plus de treize ans depuis les années 2000. "Le président ne peut plus se maintenir. Sinon, ce sera l'émeute", prévient Shihar Aneez, rédacteur en chef du site d'information économique Economy Next basé à Colombo.

Du coup, l'île est entrée dans une phase d'incertitude politique. Gotabaya Rajapaksa a informé le président du Parlement qu'il démissionnerait le 13 juillet. Le Premier ministre Ranil Wickremesinghe a promis de faire de même. "J'ai accepté la recommandation des chefs de parti de laisser la place à un gouvernement d'union. Je démissionnerai", a-t-il déclaré sur son compte Twitter samedi.

L’armée n’ayant, pour l’instant, pas manifesté son intention de s’emparer du pouvoir, c’est au président du Parlement de prendre la tête de l’Exécutif par intérim. Selon la Constitution, il a trente jours pour organiser un scrutin législatif afin que les députés élisent un nouveau chef de l’État et s’entendent sur une coalition. Mais il en faudra davantage pour apaiser l’opinion.

Les manifestants exigent bien plus que la démission du président. Ils veulent une refonte des institutions : abroger le régime présidentiel, donner plus de pouvoir au Parlement, instaurer des mécanismes de contrôle pour endiguer la corruption et le détournement des fonds publics. "La promesse de Gotabaya Rajapaksa n'est pas une victoire pour moi. Je le croirai quand il sera parti. On sera satisfait quand le régime présidentiel aura été aboli. Et il faut des élections générales pour renouveler la classe politique", estime Birendra.

Les Tamouls n’ont pas oublié

Enfin, l'unité nationale née autour du mouvement "Gota Go Home" (Gotabaya, rentre chez toi) reste inachevée. La minorité tamoule n'a pas oublié les crimes commis par l'armée issue de la majorité cinghalaise à la fin de la guerre contre le mouvement indépendantiste des Tigres tamouls en 2009. Et l'armée occupe toujours les régions tamoules.

"Beaucoup entrevoient une aube nouvelle. […] Mais les Tamouls du Nord-Est ont de bonnes raisons d'être sceptiques. Parmi les demandes formulées par les soixante organisations qui militent pour le départ de Gotabaya Rajapaksa, pas une seule n'évoque la démilitarisation des zones tamoules, l'exigence de justice, la décentralisation. Remplacer le dirigeant de cet État ethnocratique pourri par un autre du même genre n'accouchera d'aucun changement", prévient le journal en ligne Tamil Guardian dans son éditorial.