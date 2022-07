Un groupe crapuleux arrêté en Chine

La police a annoncé l’arrestation en Chine d’un groupe crapuleux soupçonné d’être derrière des banques en difficulté, après une manifestation d’épargnants lésés dispersée avec brutalité dimanche dans le centre du pays. Fragilisées par le ralentissement économique, quatre banques de la province du Henan ont suspendu depuis la mi-avril tout retrait d’argent, prenant au dépourvu des milliers de petits épargnants. Une situation qui donne lieu depuis à des manifestations sporadiques.

L'une des plus importantes s'est déroulée dimanche à Zhengzhou. Les manifestants ont de nouveau réclamé leur argent et condamné l'inaction des autorités locales, accusées de "corruption" et de collusion avec les banques. Les protestataires ont également critiqué la "violence" de la police lors de précédents rassemblements. Il s'agit en Chine d'une défiance inhabituelle manifestée à l'encontre du pouvoir.

Pour empêcher des manifestations, les autorités du Henan ont été soupçonnées le mois dernier d’avoir fait virer au rouge le pass sanitaire d’un certain nombre de manifestants, rendant de facto impossible tout déplacement. Certains y ont vu le signe d’une collusion supposée entre les autorités locales et les banques incriminées. Dimanche à Zhengzhou, des épargnants qui manifestaient pacifiquement devant une succursale de la Banque centrale ont été arrêtés de façon musclée.

Les autorités locales n'ont pas commenté ces événements mais la police de Xuchang, une localité du Henan, a annoncé dimanche l'arrestation d'un groupe crapuleux agissant dans la finance locale. Selon la police, le groupe contrôlait depuis 2011 plusieurs banques locales et effectuait des virements "illégaux" par le biais de prêts fictifs. Elle évoque également la "manipulation" de dirigeants de banques.

Le communiqué ne précise pas le nombre de personnes arrêtées et ne fait aucune référence à la manifestation d’épargnants.