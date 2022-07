Sri Lanka: le FMI souhaite la fin de la crise avant une reprise des discussions

"Nous espérons une résolution à la situation actuelle qui permettrait une reprise du dialogue sur un programme soutenu par le FMI", a déclaré le porte-parole du FMI Gerry Rice, lors d'une conférence de presse.

"Nous sommes, bien sûr, profondément préoccupés par la crise en cours et son impact sur le peuple srilankais et particulièrement sur les populations pauvres et vulnérables", a-t-il souligné.

Un tel programme d'aide "demanderait des assurances adéquates sur la viabilité de la dette", a également affirmé M. Rice, celle-ci étant jugée "insoutenable" à l'heure actuelle.

Fin juin, des représentants du FMI s'étaient rendus au Sri Lanka pour des négociations sur un possible plan de renflouement.

A l'issue de celles-ci, le FMI avait sommé Colombo de mettre fin à la corruption et d'augmenter de manière substantielle les impôts afin de sauver l'économie de ce pays d'Asie du Sud.

Mais depuis les troubles n'ont fait qu'empirer sur l'île, secouée par des protestations et des affrontements violents depuis trois mois, sur fond de crise économique.

Cette île d'Asie du Sud de 22 millions d'habitants est confrontée à sa pire crise économique depuis son indépendance en 1948, subissant des pénuries d'essence, d'électricité et une inflation record.

Les attentats islamistes de Pâques 2019, puis la pandémie de Covid-19 ont asséché les réserves de devises étrangères pourvues par les revenus du tourisme et les transferts de fonds de la diaspora.

Le président Gotabaya Rajapaksa a démissionné jeudi depuis Singapour, après avoir fui quelques jours plus tôt sa résidence, prise d'assaut par les manifestants qui lui reprochent sa mauvaise gestion économique.