Accueil International Asie "Des gens ont défoncé une partie du mur, persuadés que le Président y avait caché de l’or": comment les protestataires ont investi le palais présidentiel au Sri Lanka En occupant le palais, les protestataires ont poussé Rajapaksa à la démission. Reportage. Emmanuel Derville, envoyé spécial à Colombo

Les trois pancartes en bois fraîchement peintes trônent au-dessus de l'entrée : "Musée public", lit-on en langues anglaise, cinghalaise et tamoule. Voilà six jours que le mouvement Gota Go Gama (Gota rentre chez toi) a pris possession du palais présidentiel à Colombo. Afin d'arracher la démission...