Chine: le confinement prolongé à Macao, où les cas de Covid continuent d'augmenter

Les autorités avaient ordonné le 11 juillet aux habitants de rester chez eux pendant une semaine, sauf pour se ravitailler ou autres déplacements indispensables, et à se faire tester, après avoir enregistré plus de 1.500 cas de coronavirus en trois semaines malgré des campagnes massives de dépistage.

Cette mesure dite de "gestion statique", qui devait prendre fin lundi, a été prolongée jusqu'à vendredi inclus, le nombre de cas ayant continué d'augmenter jusqu'à plus de 1.700. Les récalcitrants risquent jusqu'à deux ans de prison.

Les autorités de l'ancienne colonie portugaise se sont alignées sur la politique draconienne de "zéro Covid" pratiquée en Chine continentale, et qui consiste à confiner et à tester massivement la population dès l'apparition de quelques cas, dans l'espoir d'enrayer l'épidémie.

Certains services publics et commerces tels que les supermarchés et les pharmacies sont autorisés à rester ouverts. Mais les casinos - qui en temps normal représentent environ 80% des recettes publiques de Macao, la moitié de son produit intérieur brut et emploient un habitant sur cinq - doivent rester fermés.

Les autorités ont annoncé que les employeurs n'étaient pas obligés de payer leurs employés pendant la durée du confinement.