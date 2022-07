Nancy Pelosi confirme être en route vers l'Asie

La présidente de la Chambre des représentants américaine, Nancy Pelosi, a confirmé dimanche être en route vers l'Asie, sans mentionner une éventuelle étape à Taïwan qui pourrait envenimer davantage les relations entre la Chine et les Etats-Unis. "Je conduis une délégation du Congrès dans la région indo-pacifique pour réaffirmer l'engagement inébranlable de l'Amérique envers ses alliés et amis dans la région", a annoncé Mme Pelosi dans un communiqué.

"À Singapour, en Malaisie, en Corée du Sud et au Japon, nous tiendrons des réunions de haut niveau pour discuter de la manière dont nous pouvons promouvoir nos valeurs et nos intérêts communs notamment la paix et la sécurité, la croissance économique et le commerce, la pandémie de Covid-19, la crise climatique, les droits de l'homme et la gouvernance démocratique", a-t-elle ajouté.

Le ministère des Affaires étrangères de Singapour a confirmé que Mme Pelosi et la délégation qui l'accompagne se rendraient dans la cité-État du 1er au 2 août.

La présidente de la Chambre des représentants entretient le flou autour d'une éventuelle visite à Taïwan pour des raisons de sécurité.

Depuis des semaines, les tensions entre les États-Unis et la Chine se sont accrues à la suite d'informations selon lesquelles elle pourrait se rendre sur l'île autonome, que la Chine considère comme faisant partie de son territoire.

Pékin verrait un passage, même bref, de la présidente de la Chambre des représentants sur l'île comme une provocation.

Washington n'a pas de relations diplomatiques avec Taïpeï et reconnaît le régime communiste de Pékin comme le seul représentant de la Chine. Mais les Etats-Unis vendent des armes à l'île et louent son régime "démocratique".

La visite de Nancy Pelosi intervient alors que la tension militaire monte dans la région.

L'armée taïwanaise a effectué cette semaine ses plus importants exercices militaires annuels, qui comprenaient des simulations d'interception d'attaques chinoises depuis la mer.

Dans le même temps, le porte-avions américain USS Ronald Reagan et sa flotille ont quitté Singapour pour se diriger vers la mer de Chine méridionale dans le cadre d'une opération programmée, a indiqué l'US Navy.

Et samedi, en guise de réponse, la Chine a organisé un exercice militaire "à munitions réelles" dans le détroit de Taïwan.