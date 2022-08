L'avion pour Taïwan de Nancy Pelosi explose un record

Le vol qui a emmené la présidente de la Chambre des représentants américaine Nancy Pelosi à Taïwan mardi a été le plus suivi de l'histoire de Flightradar24, d'après ce site de pistage des vols.

"Au moment où il a atterri à Taipei, (le vol) SPAR19 était observé par plus de 708.000 personnes dans le monde, ce qui en fait le vol le plus suivi en direct de l'histoire de Flightradar24", a indiqué le service en ligne dans un communiqué.

Nancy Pelosi a entretenu le flou sur une étape à Taïwan pendant sa tournée en Asie. Cette visite pourrait envenimer davantage les relations entre la Chine et les Etats-Unis, car Pékin revendique la souveraineté sur l'île.

"La visite de notre délégation parlementaire à Taïwan démontre le soutien inconditionnel de l'Amérique à la vibrante démocratie de Taïwan", a-t-elle déclaré dans un communiqué publié peu après son arrivée.

Le ministère chinois des Affaires étrangères a dénoncé "une grave violation" des engagements américains vis-à-vis de la Chine, qui "porte gravement atteinte à la paix et à la stabilité" régionales.

C'est la plus haute responsable américaine élue à se rendre dans la cité-Etat en 25 ans.

Après son décollage de Kuala Lumpur, son avion militaire était déjà suivi par plus de 200.000 personnes pendant le survol de l'Indonésie, et ce chiffre "a continué à monter au fur et à mesure que l'appareil se rapprochait de Taïwan", relate le site web.

Le service mentionne des articles de la presse américaine sur la présence de Nancy Pelosi à bord.

Cet "intérêt sans précédent et continu pour ce vol a lourdement pesé sur l'infrastructure de Flightradar24", continue le service.

Ses équipes techniques se sont mobilisées, mais "malheureusement, étant donné le volume d'utilisateurs, il a été nécessaire de mettre en place notre salle d'attente, qui limite le temps d'accès pour les non-abonnés", explique le site.

La version normale a été réinstallée peu après l'atterrissage de la femme politique américaine.