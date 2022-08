Taïwan accuse la Chine de simuler une attaque de l'île: "Certains avions et navires ont franchi la ligne médiane"

Le séjour de Mme Pelosi, présidente de la Chambre des représentants, est vécu comme une "provocation" par Pékin, car Washington s'était engagé à ne pas avoir de relations officielles avec le territoire insulaire revendiqué par la Chine. En réponse, la diplomatie chinoise a annoncé vendredi soir la "suspension" de plusieurs coopérations avec les États-Unis, en matière notamment de justice, de lutte anti-drogue, mais aussi sur le changement climatique.

Sur le front militaire, la Chine poursuit samedi ses plus importants exercices jamais organisés autour de Taïwan. Ils doivent durer jusqu'à dimanche midi (06h00 heure belge) et sont présentés comme un entraînement à un "blocus" de l'île.

Les autorités taïwanaises ont annoncé samedi avoir détecté de "multiples" avions et navires chinois dans le détroit de Taïwan entre l'île et la Chine continentale. "Certains d'entre eux ont franchi la ligne médiane" qui coupe en deux le détroit et "sont considérés comme menant une simulation d'attaque contre l'île principale de Taïwan", a indiqué le ministère taïwanais de la Défense. Tracée unilatéralement par les États-Unis durant la Guerre froide, cette ligne n'a jamais été reconnue par Pékin.

L'armée chinoise a publié dans la nuit de vendredi à samedi la vidéo d'un pilote des forces aériennes filmant, depuis son cockpit, le littoral et les montagnes de Taïwan. Des images impressionnantes censées démontrer la capacité de Pékin à s'approcher très près des côtes de l'île.

Pour la première fois, des missiles ont survolé Taïwan durant ces exercices militaires, a affirmé la télévision publique chinoise CCTV. Ni l'armée chinoise, ni l'armée taïwanaise n'ont toutefois confirmé cette information.

Une mise en garde envoyée à la présidente taïwanaise, issue d'un parti indépendantiste, et aux États-Unis, accusés par Pékin d'avoir "trahi" leur parole en renforçant ces dernières années leurs relations avec les autorités taïwanaises.

La plupart des analystes s'accordent toutefois à dire que, malgré ces exercices militaires, Pékin ne souhaite pas pour l'instant une confrontation armée.