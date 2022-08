Après plusieurs jours d'arrêt, le trafic aérien reprend à Taïwan

Les avions peuvent à nouveau survoler l'espace aérien taïwanais à l'exception d'une zone à l'est de l'île qui sera évitée, par précaution, jusque lundi matin. Les avertissements émis depuis jeudi et le début des manœuvres militaires de la Chine ne sont plus d'application, a indiqué le gouvernement taïwanais.

La Chine a entamé jeudi une de ses plus grandes manœuvres militaires jamais menées autour de Taïwan, une réaction de colère à la visite de la cheffe des députés américains Nancy Pelosi sur l'île qui a fait plonger les relations entre Pékin et Washington au plus bas depuis des années.

Numéro trois des États-Unis, Mme Pelosi a déclenché la fureur de la Chine avec sa visite mardi et mercredi, la plus importante d'un élu américain à Taïwan en 25 ans. Pékin a réagi en suspendant une série de discussions et coopérations bilatérales sino-américaines, notamment sur le changement climatique et la défense.

L'armée chinoise a aussi lancé les plus importants exercices militaires de son histoire, envoyant avions de chasse, navires de guerre et missiles balistiques dans ce que les analystes considèrent comme une simulation de blocus et d'invasion de Taïwan.

Dimanche, elle a mené "des exercices pratiques conjoints en mer et dans l'espace aérien entourant l'île de Taïwan, comme prévu", a indiqué le commandement Est de l'armée chinoise, qui chapeaute l'espace maritime oriental du pays - et donc Taïwan.

Ces exercices visaient à "tester la puissance de feu conjointe sur le terrain et les capacités de frappe aérienne à longue portée", a-t-il ajouté.

Ces vastes manœuvres doivent s'achever à la mi-journée, même si Pékin a annoncé que de nouveaux exercices "à tir réel" seraient menés jusqu'au 15 août dans la mer Jaune qui sépare la Chine de la péninsule coréenne.