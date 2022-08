Un gouverneur américain en visite à Taïwan, "Nous sommes actuellement confrontés à l'expansion continue de l'autoritarisme mondial"

Début des discussions formelles à l'automne entre Etats-Unis et Taïwan pour un accord commercial

Les Etats-Unis et Taïwan vont entamer, cet automne, des négociations formelles en vue d'un accord commercial et d'investissement, a indiqué mercredi le bureau de la représentante américaine au Commerce, nouvelle étape du renforcement de leurs relations, sur fond de fortes tensions avec la Chine. Ces discussions s'inscrivent dans le cadre d'une initiative annoncée en juin, et qui a déjà donné lieu à une première rencontre le même mois.