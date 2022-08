Hong Kong: revers, en appel, pour les partisans du mariage gay

La législation hongkongaise n'autorise pas le mariage homosexuel et ne reconnaît pas non plus les mariages célébrés à l'étranger mais, ces dernières années, la cause LGBT a obtenu certaines avancées.

La décision de mercredi signifie que toute levée de l'interdiction actuelle du mariage entre personnes de même sexe devra probablement être décidée par la loi et non par les tribunaux.

L'appel a été interjeté par le célèbre militant Jimmy Sham, qui a épousé son partenaire hongkongais aux États-Unis en 2013 et qui se bat pour faire reconnaître légalement cette union dans sa ville natale.

M. Sham est également un militant pro-démocratie et fait partie des dizaines d'activistes en détention dans l'attente d'être poursuivis pour avoir enfreint la drastique loi sur la sécurité nationale imposée par Pékin en 2020 pour museler toute dissidence.

Trois magistrats ont jugé mercredi que la Loi fondamentale, la mini-constitution de Hong Kong, "privilégie uniquement le mariage hétérosexuel, ce qui signifie que seuls les couples hétérosexuels ont droit à la reconnaissance de leur mariage (célébré) à l'étranger".

Si les couples de même sexe mariés à l'étranger se voyaient offrir une telle reconnaissance, cela "créerait une incompatibilité inhérente" entre eux et les couples homosexuels qui ne peuvent pas se marier légalement à Hong Kong, ont ajouté les juges.

La décision ne peut désormais être annulée que par la Cour d'appel finale de Hong Kong, mais il n'est pas certain que M. Sham aille jusqu'au bout de cette bataille juridique qui a déjà été rejetée par deux niveaux de juridiction.

Les sondages montrent qu'un nombre croissant de Hongkongais, en particulier les jeunes, sont favorables aux droits des homosexuels, tandis que de plus en plus d'entreprises internationales soutiennent les campagnes en faveur de l'égalité du mariage, en faisant valoir qu'il sera plus facile d'attirer les talents.

Mais les dirigeants de Hong Kong, pro-Pékin, ont montré peu d'empressement, ces dernières années, à adopter une législation qui pourrait apporter l'égalité aux habitants LGTBQ.

Bon nombre de défenseurs de l'égalité ont participé au mouvement pro-démocratie tandis que certaines personnalités politiques pro-gouvernementales de premier plan se sont publiquement prononcées contre les droits des homosexuels.