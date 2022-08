Accueil International Asie Pour Xi Jinping, l’année de tous les dangers Une sécheresse d’une ampleur sans précédent frappe la moitié de la Chine. Elle porte un nouveau coup à une économie déjà fragilisée. Et s’ajoute aux défis que le président chinois doit relever à un moment critique pour lui. Philippe Paquet Journaliste service International

Le lac Poyang affecté par la sécheresse. Les calamités climatiques viennent compliquer la tâche du président Xi Jinping à l’approche d’un congrès crucial du Parti communiste. ©ddp/Costfoto

La pire vague de chaleur que la Chine ait connue, avec des températures parfois voisines des 45 °C depuis des semaines, et une sécheresse concomitante qui frappe la moitié du pays et pourrait détruire jusqu’à 20 % des récoltes, vont-elles avoir des conséquences non seulement économiques, mais aussi politiques ? À l’automne, le Parti communiste chinois...