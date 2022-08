L'ONU va publier son rapport sur les violations des droits de l'homme au Xinjiang ce mercredi

"Le rapport sera publié d'ici la fin de la journée", a indiqué Jeremy Laurence, porte-parole du Haut-Commissariat aux droits de l'homme. Michelle Bachelet, dont c'est le dernier jour à la tête du Haut-Commissariat, tient ainsi sa promesse de publier ce document très attendu avant son départ.

Le Xinjiang a longtemps été le théâtre d'attentats sanglants visant des civils et commis, selon les autorités, par des séparatistes et islamistes ouïghours - le principal groupe ethnique de la région.

Cette région chinoise fait ainsi l'objet depuis quelques années d'une surveillance draconienne.

Selon plusieurs pays occidentaux et organisations indépendantes de défense des droits humains, Pékin a interné plus d'un million de Ouïghours et de membres d'autres groupes ethniques musulmans locaux dans des "camps de rééducation" au Xinjiang. Pékin est aussi accusé d'imposer du "travail forcé" ou des "stérilisations forcées".

La Chine dément fermement ces accusations et présente les "camps" comme des "centres de formation professionnelle" destinés à combattre l'extrémisme religieux.

Jeudi, lors de sa conférence de presse d'adieu, Mme Bachelet avait reconnu devoir faire face à d'intense pressions aussi bien des pays favorables à la publication du rapport -dont les Etats-Unis- que de ceux qui y sont opposés et en premier lieu les autorités chinoises.

Mercredi encore, un porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères avait indiqué que "la Chine s'oppose fermement" à la publication du rapport "qui est une farce orchestrée par les Etats-Unis et un petit nombre de pays occidentaux". "Nous espérons que la Haute-Commissaire prendre la bonne décision" avait-il ajouté.