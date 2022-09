Afghanistan : une jeune afghane accuse un haut responsable taliban de l'avoir violée et épousée de force

Comment Malala Yousafzai est devenue une icône du combat pour l'éducation des filles

Dans notre série "Les étudiants qui ont marqué l'Histoire", nous allons vous raconter comment des hommes et des femmes sont devenus célèbres et ont impacté l'histoire alors qu'ils étaient encore étudiants. Pour ce huitième et dernier numéro, "La Libre Etudiant" s'est intéressée à Malala Yousafzai.