Tensions à Taïwan : des soldats taïwanais abattent un drone civil proche de la frontière chinoise

Des soldats taïwanais stationnés sur un minuscule îlot au large de la Chine continentale ont abattu jeudi un "drône civil non identifié" après que celui-ci a pénétré une zone d'accès restreint, a indiqué l'armée de Taipei. "Les troupes stationnées ont suivi les procédures pour avertir le drone, mais sans succès. Le drone a été abattu dans un tir défensif", a déclaré le ministre de la Défense dans un bref communiqué.

L'appareil est entré dans une "zone d'accès restreint" au-dessus de l'îlot du Lion, un minuscule territoire situé entre la Chine continentale et les îles taïwanaises de Kinmen.

C'est la première fois que les forces taïwanaises abattent un drone, à un moment où les tensions entre Pékin et Taipei sont à leur plus haut niveau depuis des décennies.

Les îles de Kinmen se situent à quelques kilomètres seulement de la côte chinoise. Taïwan a fait état d'une série d'incidents au cours des deux dernières semaines, durant lesquelles de petits drones ont survolé des avant-postes militaires.

Des vidéos ont circulé sur les réseaux sociaux taïwanais et chinois, l'une d'entre elles montrant des soldats taïwanais lançant des pierres sur un drone pour le faire partir.

"zone grise"

L'armée de Taipei et la présidente Tsai Ing-wen ont prévenu cette semaine qu'ils pourraient recourir à des tirs si les drones ignoraient les sommations.

Le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères Zhao Lijian a affirmé lundi que les incursions ne constituent pas "quelque chose qui mérite de faire des histoires" puisque les drones "volaient autour du territoire chinois".

Les 23 millions d'habitants de Taïwan vivent sous la menace constante d'une invasion de Pékin, qui considère l'île comme une partie de son territoire à reconquérir un jour, et si nécessaire par la force.

Les incursions de drones au-dessus des îles de Kinmen sont plus nombreuses depuis que Pékin s'est lancé dans une démonstration de force en représailles à la visite de la présidente de la Chambre américaine des représentants Nancy Pelosi le mois dernier à Taïwan.

Après le déplacement de la responsable américaine, la Chine a envoyé une semaine durant des navires de guerre, des missiles et des avions de chasse dans les eaux et le ciel de Taïwan. Ces exercices ont été les plus importants et les plus agressifs depuis le milieu des années 1990.

L'identité du pilote du drone reste incertaine.

Kinmen se trouvant si près de la Chine continentale, un civil peut tout à fait commander un drone civil sur cette distance.

Cependant, ces dernières années, la Chine a également intensifié ses tactiques dites de "zone grise" contre Taïwan pour faire pression sur l'île - une expression utilisée par les analystes militaires pour décrire les actions agressives d'un Etat qui frôlent la guerre ouverte et peuvent utiliser des civils.