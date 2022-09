Inondations au Pakistan: Angelina Jolie demande une aide accrue pour les victimes

La star hollywoodienne Angelina Jolie a estimé que les inondations dévastatrices au Pakistan devaient servir de signal d'alarme pour le monde sur les conséquences du réchauffement climatique et réclamé plus d'aide, après avoir rendu visite à des victimes.

"Je n'ai jamais rien vu de tel", a déclaré mercredi Angelina Jolie, émissaire du Haut Commissariat de l'Onu pour les réfugiés (HCR). L'actrice américaine s'était déjà rendue au Pakistan après deux précédentes catastrophes naturelles: le tremblement de terre meurtrier en 2005 et les grandes inondations de 2010.

Causées par des pluies de mousson diluviennes, dont l'intensité a été accrue par le réchauffement climatique selon les experts, les dernières inondations ont recouvert un tiers du Pakistan et provoqué la mort de près de 1.600 personnes depuis juin, selon le dernier bilan officiel.

Plus de sept millions de personnes ont été déplacées, beaucoup vivant depuis dans des camps de fortune sans protection contre les moustiques et où l'eau potable et les installations sanitaires manquent.

"Je suis résolument à vos côtés quand il s'agit de pousser la communauté internationale à faire plus (...) C'est un vrai signal d'alarme pour le monde sur où nous en sommes" en matière de réchauffement, a ajouté Angelina Jolie lors d'une rencontre avec des responsables civils et militaires à Islamabad.

"Le changement climatique n'est pas seulement réel, n'est pas seulement sur le point d'arriver, il est déjà complètement là", a-t-elle ajouté.

L'actrice a visité la province du Sind (sud), l'une des plus affectées, où elle a échangé avec des personnes déplacées par les inondations et vivant dans des camps.

L'Onu a prévenu que le Pakistan était maintenant sous la menace d'un "second désastre" provoqué par des maladies comme la dengue, le paludisme, le choléra, la diarrhée, ou par la malnutrition.

"J'ai parlé avec des gens en me disant que s'il n'y a pas suffisamment d'aide qui arrive, ils ne seront plus là dans quelques semaines, ils ne survivront pas. Il y a tant d'enfants, tellement mal nourris", a encore relevé Angelina Jolie.