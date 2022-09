Pyongyang tire un 3ème missile balistique en mer en moins d'une semaine

"La Corée du Nord a tiré un missile balistique non identifié en mer de l'Est", plus connue sous le nom de mer du Japon, a indiqué le chef d'état-major sud-coréen dans un communiqué. Le ministère de la Défense japonais, cité par les garde-côtes de ce pays, a également fait état d'un possible missile balistique par la Corée du Nord.

Durant sa visite Mme Harris s'est rendue à la frontière fortement militarisée avec la Corée du Nord, dans le cadre d'un voyage destiné à renforcer les engagements en matière de défense entre Washington et Séoul.

La Corée du Nord avait procédé à deux tirs de missiles balistiques dans les jours précédant la venue de la dirigeante américaine, poursuivant une série record de tests d'armes depuis le début de l'année.

L'engagement des États-Unis pour la défense de la Corée du Sud est "inébranlable", a déclaré Mme Harris, assurant que Washington et Séoul étaient "alignés" dans leur réponse à la menace croissante des programmes d'armement du Nord.

Les Etats-Unis ont quelque 28.500 soldats en Corée du Sud pour aider ce pays face à la menace d'une attaque de son voisin du Nord.

Séoul a annoncé jeudi sa participation à des manoeuvres anti-sous-marins avec le Japon et les Etats-Unis, pour la première fois depuis 2017.

Des officiels sud-Coréens ont assuré cette semaine avoir des indications selon lesquelles Pyongyang pourrait préparer un tir de missile balistique depuis un sous-marin.